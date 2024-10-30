Таку думку висловив 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що як такого плану саме Дональда Трампа немає. Точніше, те що представило видання – це план, зібраний з різних джерел.
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Може трансформувати свій план
В плані, зокрема, йдеться про зупинення вогню по лінії фронту. Після цього, пояснив політтехнолог, мають бути переговори. Якщо Путін не відмовляється від ідеї, що Росія повністю забирає Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області (Трамп відповів йому, що це – нереально), тоді Трамп може надати Україні те, чим вона бомбитиме, наприклад, Москву.
А якщо на ці умови не погодиться Україна, тоді США припинять їй допомогу, після чого повалиться фронт. І тоді Київ попросять все ж таки сісти за стіл переговорів,
– зауважив він.
Зверніть увагу! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що команда Трампа, імовірно, взагалі не має конкретного плану щодо війни в Україні. Однак це також дає шанс на те, що хтось вплине на Трампа і переконає, що підтримка України є вигідною йому.
Проте чи це той, план, який буде працювати, чи просто той, що створений спеціально під президентські вибори, – ми наразі не дізнаємось.
Можливо, якщо Трампа оберуть президентом, він трансформує цей план. А якщо не оберуть, тоді його влив на республіканців може бути дуже серйозним. Він теж зможе блокувати допомогу Україні і впливати на війну,
– припустив Борис Тизенгаузен.
Що відомо про план Дональда Трампа щодо війни в Україні
- Як пише The Financial Times, один з пунктів плану – замороження війни в Україні. Цей пункт передбачає "механізми примусу" з наслідками за порушення угоди.
- Також Трамп наполягає на тому, щоб за війну в Україні розплачувалось не США, а Європа.
- Членство України в НАТО може бути скасовано на кілька років у разі повернення Трампа в Білий дім. Це потрібно для того, щоб спонукати Росію до переговорів.
- Переговори з Владіміром Путіним цілком імовірно можуть відбутися за умови, якщо Трамп переможе у виборах. Щоб змусити Путіна піти на перемовини, Трамп може погрожувати очільнику Кремля кризою в економіці Росії. Вона може заглибитись через те, що Трамп знизить ціни на нафту та газ.