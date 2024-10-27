Про це пишуть журналісти видання Bloomberg. Водночас вони наголосили, що й у разі перемоги Гарріс постачання допомоги в Україну можуть також ускладнитися.

До теми У чому буде головна відмінність між Гарріс і Трампом у разі перемоги на виборах

Які є побоювання щодо перемоги Трампа на виборах

У виданні зазначають, що вибори у США знаменують переломний момент для України. Так, офіційні особи в Києві та в Європі стурбовані тим, що перемога Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена піти на "болісне врегулювання" війни.

Хоча президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, журналісти наголосили, що сувора реальність полягає в тому, що українська армія сильно залежить від допомоги США.

Якщо Трамп, який заявив, що хотів би "врегулювати" конфлікт ще до вступу на посаду, буде обраний і виконає свої погрози припинити підтримку, варіанти для України різко звузяться. Але навіть якщо Камала Гарріс переможе, США, ймовірно, буде важко отримати значну фінансову підтримку через Конгрес,

– наголосили західні чиновники на умовах анонімності.

Журналісти наголошують, що, крім панування в повітрі, Росія зберігає значні переваги над Україною в боєприпасах. За словами одного західного чиновника, ця чисельність перевищує кількість українських у співвідношенні три до одного. Згідно з оцінками української та південнокорейської розвідок, Москва також посилила свої сили тисячами північнокорейських військових.

Офіційні особи США стурбовані, але менш песимістично, ніж інші союзники, щодо ситуації на полі бою. У жовтні високопоставлені чиновники США заявили, що очікують, що Україна зможе утримати територію в Курській області Росії принаймні кілька місяців, зазначивши, що Київ очікує стабільніші постачання боєприпасів.

"Цього може вистачити Україні, щоб утримати рубіж, але може бути недостатньо для перемоги", – наголосили у виданні.

Окрім того, Володимир Зеленський зазначав, що представлений ним План перемоги спрямований на те, щоб змусити Кремль йти на переговори та уникнути заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту. Він сказав, що Україна працює над отриманням додаткової військової допомоги та дозволу на використання зброї західного виробництва для ударів усередині Росії, але додав, що багато що залежить від результатів виборів у США.

Як Україна намагається посилитися на тлі виборів у США

Журналісти наголошують, що Київ шукає посилення протиповітряної оборони та підтримки з боку сусідніх країн для знищення російських ракет і безпілотників, які наближаються до повітряного простору України, а також здатності погіршити наступальний потенціал Росії на окупованих територіях.

Україна також шукає допомоги в розвитку власних потужностей дальнього удару, на що США вже пообіцяли виділити 1,6 мільярда доларів. Також у межах Плану перемоги Україна буде прагнути продовжувати просування в Курській області з метою впливу на громадську думку в Росії, повідомили джерела, знайомі з питанням.

Водночас дослідник київського Національного інституту проблем безпеки Микола Бєлєсков зазначив, що модель, за якою Захід дає боєприпаси, а Україна — живу сили для війни, може більше не працювати. Тому, за його словами, хоча США завжди заявляли, що американських військ на землі не буде, ми наближаємося до моменту, коли така потреба може виникнути у наших партнерів, оскільки українські ресурси не безмежні.