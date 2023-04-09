Деоккупация Крыма: у Зеленского объяснили, как Украина готовится к возвращению полуострова

Многие граждане России покинули полуостров после новостей о контрнаступлении ВСУ. Это облегчит процесс освобождения Крыма от оккупантов.

Об этом заявила представитель президента в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Освобождение Крыма: каким оно будет

Ранее представитель президента в АР Крым предположила, что Украина, вероятнее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем. В интервью "Радио Свобода" она отметила, что Россия и до 24 февраля 2022-го, и сейчас не желает говорить о политико-дипломатическом урегулировании.

В этот раз она рассказала, как Украина готовится к освобождению полуострова. По ее словам, работа ведется совместно с аппаратом СНБО.

Она отметила, что еще осенью президент Украины Владимир Зеленский давал определенные поручения по выработке первоочередных шагов после деоккупации Крыма. Речь идет о реинтеграционных процессах, добавила Ташева.

Ташева отметила, что говорится о возобновлении работы многих органов.

Мы понимаем, что особенно на первое время нам необходимо усилить работу правоохранительных органов,

– заявила Ташева.

Деоккупация может состояться в более короткие сроки

Учитывая, что деоккупация полуострова может состояться в короткий срок, руководству Украины нужно подготовить изменения в "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма". По словам Ташевой, эту работу планируют завершить летом.

"Возможно, в июне – июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может состояться в более короткие сроки", – заявила Ташева.