Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

План устойчивости для Киева до сих пор не согласован, хотя город находится в постоянном контакте с правительством и профильными министерствами. КГГА заявляет, что готова внести необходимые изменения в план, однако такие замечания и предложения со стороны правительства до сих пор не озвучены. К тому же детализированной рамки и критериев подготовки плана Киеву не предоставляли. Несмотря на это, город ведет активные переговоры как с правительством, так и с международными финансовыми институтами по финансированию плана. Более того, опираясь на решение Киевсовета, КГГА начала реализацию определенных частей плана, поскольку счет идет не на дни, а буквально на часы,

– говорится в публикации.

Издание сообщает, что Киев планирует потратить на реализацию мероприятий плана устойчивости около 20% бюджета города на текущий год – 20 млрд 368,86 млн грн. А 47 млрд 112,42 млн грн рассчитывает получить из государственного бюджета. В общем сводный бюджет плана подготовки энергоинфраструктуры Киева к осенне-зимнему периоду 2026/2027 составляет 67 481,28 млн грн.

Однако будут ли профинансированы мероприятия плана устойчивости Киева из государственных средств – до сих пор не понятно. Ведь государственные средства будут распределяться Кабинетом министров фактически в ручном режиме.

На запрос ZN.UA редакция получила единственный ответ – от Минразвития, который несколько проясняет ситуацию, но не до конца. Оказывается, "решение о приоритетности финансирования мероприятий, определенных комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов, определяется Кабинетом министров Украины". Фактически это означает, что ни руководители регионов, ни мэры городов не определяют, что именно и когда будет реализовано. Решение концентрируется на уровне Кабмина, что открывает возможность не только ручного распределения ресурсов, но и навязывания исполнителей и приоритетов. В такой модели местная власть оказывается в ситуации, когда она отвечает за результат, но не контролирует процесс,

– подчеркивается в публикации.

Учитывая длительный конфликт центральной власти с мэром Киева Виталием Кличко, получение столицей государственных средств под вопросом, предупреждает "Зеркало недели".

"Правительство определило общий объем финансирования в 216,32 млрд грн, следовательно, планы, предоставленные городами, и реальные возможности финансирования могут быть несбалансированными - денег для всех не хватит. Кто первый попадет под нож, догадаться нетрудно: на заседании СНБО планы утвердили для всех, кроме Киева", – пишет издание.

В статье отмечается, что именно от центральной власти в значительной степени зависит, как киевляне проведут следующую зиму. И здесь вопрос подготовки к зиме выходит далеко за пределы конфликта между Банковой и Киевом – это уже вопрос ответственности государства за выживание людей.