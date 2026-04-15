Про це йдеться у статті "Дзеркала тижня".

План стійкості для Києва досі не погоджено, хоча місто перебуває в постійному контакті з урядом і профільними міністерствами. КМДА заявляє, що готова внести необхідні зміни до плану, однак такі зауваження та пропозиції з боку уряду досі не озвучені. До того ж деталізованої рамки та критеріїв підготовки плану Києву не надавали. Попри це, місто веде активні переговори як з урядом, так і з міжнародними фінансовими інституціями щодо фінансування плану. Понад те, спираючись на рішення Київради, КМДА почала реалізацію певних частин плану, оскільки рахунок іде не на дні, а буквально на години,

– йдеться у публікації.

Видання повідомляє, що Київ планує витратити на реалізацію заходів плану стійкості близько 20% бюджету міста на поточний рік – 20 млрд 368,86 млн грн. А 47 млрд 112,42 млн грн розраховує отримати з державного бюджету. Загалом зведений бюджет плану підготовки енергоінфраструктури Києва до осінньо-зимового періоду 2026/2027 становить 67 481,28 млн грн.

Проте чи будуть профінансовані заходи плану стійкості Києва з державних коштів – досі не зрозуміло. Адже державні кошти розподілятимуться Кабінетом міністрів фактично у ручному режимі.

На запит ZN.UA редакція отримала єдину відповідь – від Мінрозвитку, яка дещо прояснює ситуацію, але не до кінця. Виявляється, "рішення про пріоритетність фінансування заходів, визначених комплексними планами стійкості регіонів і окремих міст, визначається Кабінетом міністрів України". Фактично це означає, що ні очільники регіонів, ні мери міст не визначають, що саме і коли буде реалізовано. Рішення концентрується на рівні Кабміну, що відкриває можливість не лише ручного розподілу ресурсів, а й нав'язування виконавців і пріоритетів. У такій моделі місцева влада опиняється в ситуації, коли вона відповідає за результат, але не контролює процесу,

– підкреслюється у публікації.

Зважаючи на тривалий конфлікт центральної влади з мером Києва Віталієм Кличком, отримання столицею державних коштів під питанням, попереджає "Дзеркало тижня".

"Уряд визначив загальний обсяг фінансування у 216,32 млрд грн, отже, плани, надані містами, і реальні можливості фінансування можуть бути незбалансованими — грошей для всіх не вистачить. Хто перший потрапить під ніж, здогадатися неважко: на засіданні РНБО плани затвердили для всіх, окрім Києва", – пише видання.

У статті наголошується, що саме від центральної влади значною мірою залежить, як кияни проведуть наступну зиму. І тут питання підготовки до зими виходить далеко за межі конфлікту між Банковою і Києвом – це вже питання відповідальності держави за виживання людей.