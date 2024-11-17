The Times узнало детали нового Плана устойчивости Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе представит План устойчивости Украины, направленный на внутренние проблемы и предназначенный для украинского народа. Он будет предусматривать не менее 10 пунктов.

План должен поднять моральный дух, подорванный победой Трампа на выборах, а также заверить, что Украина сможет бороться даже при условии прекращения помощи со стороны США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что будет предусматривать План устойчивости

Как пояснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это не План победы, презентованный внешнему партнеру, а план, презентованный украинскому обществу. Речь идет прежде всего о мобилизации нашей экономики и общественных настроений.

The Times пишет, что план повышения устойчивости к внешним воздействиям расскажет о том, как Украина будет определять приоритеты инвестиций в промышленность и как будет функционировать энергетический сектор в условиях зимы на фоне российских атак по энергетике.

Учитывая психоэмоциональное состояние страны мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетический сектор, как мы будем сообщать о мобилизации армии, укреплять физическую оборону – все самые болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны,

– уверяет Подоляк.

По данным издания, правительство хочет увеличить производство оружия, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от западных вооружений. Оно также планирует установить динамическую противоракетную оборону и оборудовать безопасные хранилища для каждого населенного пункта.

Кроме вышеупомянутого, еще один аспект плана будет связан с культурным наследием. Таким образом, как отмечается, Киев пытается обратиться к многочисленной диаспоре беженцев в Украине в надежде, что многие из них вернутся на территорию нашего государства.

Особое внимание сосредоточат природным ресурсам, в частности об опасностях, связанные с неспособностью сохранить природные ресурсы Украины для экспорта на Запад, и подчеркивается стратегическая важность ее литиевых месторождений для развития американских технологий.

Впрочем, скорее всего, как было и с Планом победы президента, План устойчивости, который обнародуют уже вскоре, будет не более чем коротким набором из десяти пунктов. Однако в материале уверяют, что каждый из них будет иметь гораздо больше скрытых деталей.

Напомним, еще 14 ноября президент анонсировал подготовку внутреннего Плана устойчивости. Тогда стало известно, что он содержит в частности – культурный суверенитет, то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры. Предусматривает объединение культурного сообщества.