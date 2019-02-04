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      Антикоррупционный план от активистов: кто из кандидатов в президенты уже поддержал инициативу

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      Общественные активисты предложили свой план борьбы с коррупцией
      Общественные активисты предложили свой план борьбы с коррупцией / voxukraine.org

      Более 90% украинцев убеждены, что одна из самых больших угроз для Украины – это политическая коррупция. Наибольшую ответственность за борьбу с ней они возлагают на президента. Поэтому 23 общественные организации решили представить кандидатам в руководители государства свой план борьбы с этой проблемой.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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      Он отметил, что активисты не навязывают потенциальным лидерам страны свое видение, однако есть объективные проблемы, которые нужно поскорее решить.

      Четыре ключевые проблемы, решение которых должны предложить кандидаты в Президенты Украины:

      1. Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
      2. Несостоятельность руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение базовых функций институции.
      3. Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное Бюро.
      4. Превращение части Службы Безопасности Украины в инструмент и провайдера коррупции.

      По словам Шабунина, пока предложенную активистами антикоррупционную повестку дня поддержали лишь четыре кандидата в президенты.

      Шабунін Віталій
      Председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин

      В частности в команде Владимира Зеленского пообещали разработать детальную дорожную карту по реализации антикоррупционной повестки дня и внедрить ее совместно с общественностью.

      Андрей Садовый заявил, что полностью поддерживает план борьбы с коррупцией. "Перезапуск НАПК, защита независимости НАБУ, аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры, СБУ должна заботиться о безопасности государства", – отметил он.

      Согласился с предложениями общественных организаций и Дмитрий Гнап. Однако отметил, что имеет два замечания относительно этих требований. По мнению политика, предложенные меры недостаточны. Он также предложил узнать у кандидатов за какой счет они финансируют свою избирательную кампанию, почему решили пойти в политику, и имеют ли они бизнес-интересы.

      Анатолий Гриценко выделил следующие ключевые антикоррупционные направления: переориентация СБУ, всесторонняя поддержка антикоррупционных органов вместо их дискредитации властью, система стимулов и жестких наказаний для коррупционеров.

      Также глава ОО "Центр противодействия коррупции" рассказал, что активисты планируют провести встречи еще с несколькими кандидатами в президенты Украины.

      Юлия Тимошенко заверила нас, что готова встретиться. Остается еще Петр Порошенко. Ему труднее всего он должен отчитаться. Поэтому я думаю, что встречу с ним организовать будет труднее всего,
      – прокомментировал Шабунин.

      Кроме этого, активисты отметили, что список указанных ими проблем не является исчерпывающим, но отсутствие четкой позиции у кандидатов именно о них будет свидетельствовать о непонимании ключевых вызовов в сфере противодействия коррупции.

      Смотрите видео: полное интервью с главой ОО "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным

       

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Виталий Шабунин Анатолий Гриценко Дмитрий Гнап Андрей Садовой Владимир Зеленский Коррупция
      Источник: 24 канал
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