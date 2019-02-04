Антикоррупционный план от активистов: кто из кандидатов в президенты уже поддержал инициативу

Более 90% украинцев убеждены, что одна из самых больших угроз для Украины – это политическая коррупция. Наибольшую ответственность за борьбу с ней они возлагают на президента. Поэтому 23 общественные организации решили представить кандидатам в руководители государства свой план борьбы с этой проблемой.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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Он отметил, что активисты не навязывают потенциальным лидерам страны свое видение, однако есть объективные проблемы, которые нужно поскорее решить.

Четыре ключевые проблемы, решение которых должны предложить кандидаты в Президенты Украины:

Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Несостоятельность руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение базовых функций институции. Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное Бюро. Превращение части Службы Безопасности Украины в инструмент и провайдера коррупции.

По словам Шабунина, пока предложенную активистами антикоррупционную повестку дня поддержали лишь четыре кандидата в президенты.



Председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин

В частности в команде Владимира Зеленского пообещали разработать детальную дорожную карту по реализации антикоррупционной повестки дня и внедрить ее совместно с общественностью.

Андрей Садовый заявил, что полностью поддерживает план борьбы с коррупцией. "Перезапуск НАПК, защита независимости НАБУ, аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры, СБУ должна заботиться о безопасности государства", – отметил он.

Согласился с предложениями общественных организаций и Дмитрий Гнап. Однако отметил, что имеет два замечания относительно этих требований. По мнению политика, предложенные меры недостаточны. Он также предложил узнать у кандидатов за какой счет они финансируют свою избирательную кампанию, почему решили пойти в политику, и имеют ли они бизнес-интересы.

Анатолий Гриценко выделил следующие ключевые антикоррупционные направления: переориентация СБУ, всесторонняя поддержка антикоррупционных органов вместо их дискредитации властью, система стимулов и жестких наказаний для коррупционеров.

Также глава ОО "Центр противодействия коррупции" рассказал, что активисты планируют провести встречи еще с несколькими кандидатами в президенты Украины.

Юлия Тимошенко заверила нас, что готова встретиться. Остается еще Петр Порошенко. Ему труднее всего – он должен отчитаться. Поэтому я думаю, что встречу с ним организовать будет труднее всего,

– прокомментировал Шабунин.

Кроме этого, активисты отметили, что список указанных ими проблем не является исчерпывающим, но отсутствие четкой позиции у кандидатов именно о них будет свидетельствовать о непонимании ключевых вызовов в сфере противодействия коррупции.

Смотрите видео: полное интервью с главой ОО "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным