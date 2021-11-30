Планету накрывает новый штамм COVID-19: Африка начала протестовать из-за Омикрона

Планету накрывает новый штамм коронавируса под названием Омикрон. Из-за этого ряд стран, как и почти 2 года назад, снова закрывают свои границы и готовятся к новой волне смертельного вируса.

Новый штамм Омикрон был обнаружен в Южно-Африканской Республике еще 9 ноября. Однако официально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомили лишь 24 ноября, так как проходили исследования мутации вируса.

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Вирус зафиксировал почти по всей Африке

Обнаружение Омикрона совпало с началом новой вспышки COVID-19 в ЮАР. Сейчас в 60-миллионной стране фиксируют около 3 тысяч новых больных ежедневно.

Уже 26 ноября ВОЗ официально признала опасность нового штамма и присвоила ему имя Омикрон.

Причем, если раньше штаммы привязывали к определенной стране происхождения, то в этот раз в ВОЗ обозначили просто – "многочисленные страны". Ведь вирус практически одновременно зафиксировал почти по всей Африке.

В чем опасность нового штамма

Если говорить очень просто, то в ВОЗ заявили, что вирус мутировал в той части, против которой нынешние вакцины могут оказаться бессильны. К тому же эта мутация, из-за своих особенностей, намного проще передается от человека к человеку и легче обходит иммунную защиту.

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Но в то же время ученые спешат немного успокоить всех вакцинированных:

во-первых – мутация еще не до конца изучена;

во-вторых – даже если часть защиты вакциной будет пробита, то даже небольшой иммунный ответ все же облегчит течение болезни.

В Украине вернули 14-дневную самоизоляцию

На сегодняшний день вирус обнаружили уже на всех континентах. Омикрон уже завезен в соседнюю Россию, потому он совсем рядом от нас, украинцев.

Из-за этого в Украине снова вернули 14-дневную самоизоляцию для всех, кто возвращается из африканских стран. Если же человек откажется от изоляции – его просто не пустят в страну.

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Наши меры еще не самые жесткие. Ведь США, Великобритания, страны ЕС, Австралия, Таиланд, Шри-Ланка и еще ряд государств просто запретили въезд в свои страны всем, кто прибывает из Южной Африки.

Израиль пошел еще дальше и вообще запретил на 14 дней въезд в страну для всех иностранцев.

Страны Африки протестуют

В ответ на это африканские страны уже протестуют – они считают, что Западные страны, которые не предоставили Африке достаточное количество вакцин, теперь наказывают их тотальной изоляцией.

Проще говоря, богатые страны защитили лишь себя, совсем забыв о более бедных странах и теперь вместо помощи, просто от них закрываются.

Та же ЮАР теперь боится, что из-за изоляции она потеряет миллионы – ведь логистика будет нарушена, а туристы перестанут приезжать в эту страну. Более того, тамошние вирусологи заявили, что предупреждали ВОЗ: не будет вакцины – будут мутации.

С одной стороны, понятно замешательство многих стран, в том числе и Украины. С другой стороны, ученые в ВОЗ опасаются, что в будущем страны просто перестанут сообщать о новых мутациях, опасаясь закрытия.

Что известно о название Омикрона

В ВОЗ принято называть штаммы вирусов согласно греческому алфавиту. Это делается, чтобы в ненаучных кругах было проще понимать, о каком штамме идет речь.

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Сегодня мы знаем штаммы коронавируса – Альфа, Бета, Гамма, Дельта, и тут вдруг Омікрон. А это аж 15 буква алфавита.

И этот факт ту же вызвал широкое обсуждение – почему в ВОЗ пропустили предыдущие буквы? Здесь есть интересная история.

Все дело в том, что 13 буква звучит как "нью", ее пропустили, чтобы не путаться с английским "нью", то есть новый. А вот 14 букву пропустили из-за того, что она звучит как "сі". То есть как фамилия китайского лидера Си Цзиньпина.

В ВОЗ попросту пропустили эту букву, чтобы этот вирус не ассоциировали с китайским лидером, и чтобы не оскорблять азиатский народ.