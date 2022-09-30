Планировался выезд 34 авто: первые детали ракетного удара по колонне в Запорожье

Под Запорожьем россияне ракетами расстреляли колонну, которая направлялась на оккупированную территорию. На сегодня оттуда планировался выезд 34 автомобилей с жителями Луганской области.

Россияне знали, что готовится выезд гражданских

Враг дважды атаковал город 30 сентября. Гражданская колонна попала под обстрел во время повторной атаки врага. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня из города готовили выезд более 30 авто с гражданскими.

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На сегодня, 30 сентября, планировался выезд 34 единиц автотранспорта с жителями Луганской области,

– отметил Гайдай.

Сергей Гайдай подчеркнул, что количество жертв и пострадавших уточняют.

В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Все жертвы – гражданские.

Сейчас известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки,

– написал Старух.

Информация уточняется.

Враг выпустил 16 ракет С-300

По предварительным данным заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, Россия выпустила по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК С-300.

Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины,

– сообщил Тимошенко.

Жертв и пострадавших в результате атаки на Запорожье может быть больше / Фото Александр Старух

Коротко о трагедии

Утром в пятницу, 30 сентября, войска России нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную местность, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь.

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