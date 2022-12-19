Планирует ли Байден посетить Киев: в Politico рассказали о планах президента США
Источник:Politico
В СМИ рассказали, планирует ли президент США Джо Байден приехать с официальным визитом в Украину. Об этом журналистам сообщили источники в Белом доме.
По информации Politico, сейчас У Байдена нет планов посетить Киев. Это связано с угрозой безопасности.
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Может ли Россия осуществить наступление на Киев
Отмечают, что на прошлой неделе Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвал американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.
Журналисты сообщают, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны. В США убеждены, что у России есть коварный план.
Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом большом наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев.
– говорится в сообщении.
По мнению помощников Байдена, американскому президенту придется лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.
США обещают и дальше поддерживать Украину
- В США рассматривают тот вариант, что Россия может осуществить новое наступление на Киев. Потому западные партнеры готовы предоставить Украине очередную военную помощь для обороны столицы
- Как утверждают американские чиновники, кроме предоставления Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра. Последние значительно увеличат дальность удара.
- В Белом доме не рассчитывают на то, что война окончится к концу зимы. По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.
- Вашингтон убежден, что наступление ВСУ на Крым – неизбежно. В администрации Байдена отметили, что у украинских военных есть военный потенциал для этой операции.