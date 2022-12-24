Такое мнение 24 каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Ранее сообщалось о том, что война в Украине поставила Китай в очень затруднительное положение.
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Китай не планирует захватывать Россию
Харитонов рассказал, что Китай не планирует захватывать Россию, по крайней мере, в этой декаде. Он наоборот заинтересован в насыщении ее экономики, единственное, что из-за страха перед Западными санкциями Китай не предоставил прямую военную помощь. Однако именно китайские деньги сейчас главным образом наполняют российский бюджет.
То есть Китай является главным внешним спонсором России, российской войны в Украине,
– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".
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Китай останется в выигрыше в любом случае
Он продолжил, что Китай не заинтересован в развале России, и поэтому будет поддерживать ее. Хотя в любом случае он будет в выигрыше, ведь является главным бенефициаром территории, богатой ресурсами. Впрочем, к оккупации Китай не готов, потому что захват и присоединение новых территорий – это очень дорого, из-за чего Крым и стал "черной дырой" для России.
"У Китая пока нет проблем с территориями – это миф. Заселен прежде всего исторический Китай, но к России как такового интереса у него нет, потому что это очень проблемно и дорого. Вопрос Дальнего Востока – интересный, и хотя украинцы принимали участие в его заселении, он нам не интересен", – заметил Харитонов.
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