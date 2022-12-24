Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Раніше повідомлялось про те, що війна в Україні поставила Китай у дуже складне становище.
Цікаво Як Китай розуміє війну в Україні та чи не почне допомагати Росії: відповідь дослідника
Китай не планує захоплювати Росію
Харитонов розповів, що Китай не планує захоплювати Росію, принаймні в цій декаді. Він навпаки зацікавлений у насиченні її економіки, єдине, що через страх перед Західними санкціями, Китай не надав прямої військової допомоги. Однак саме китайські гроші нині головним чином наповнюють російський бюджет.
Тобто, Китай є головним зовнішнім спонсором Росії, російської війни в Україні,
– зазначив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".
Харитонов про те, що насправді цікавить Китай: дивіться відео
Китай залишиться у виграші в будь-якому випадку
Він продовжив, що Китай не зацікавлений в розвалі Росії й тому буде підтримувати її. Хоча в будь-якому випадку він буде у виграші, адже є головним бенефіціаром території, багатої на ресурси. Утім до окупації Китай не готовий, бо захоплення і приєднання нових територій – це дуже дорого, через що Крим і став "чорною дірою" для Росії.
"У Китаю поки що немає проблем з територіями – це міф. Заселений насамперед історичний Китай, але до Росії як такої інтересу в нього немає, бо це дуже проблемно й дорого. Питання Далекого Сходу – цікаве, й хоч українці брали участь у його заселенні, він нам не цікавий", – зауважив Харитонов.
Новини Китаю: останні події
- Росія відправила до Пекіну голову політичної партії "Єдіная Расія" Дмітрія Мєдвєдєва, аби він передав якесь послання лідеру Китаю, й усі дивуються, чому ж не поїхав сам Владімір Путін? Експерти пояснюють, що насправді Сі Цзіньпін уникає спілкування з главою Кремля останні півтора місяці.
- Владімір Путін передав через Дмітрія Мєдвєдєва на словах "план" закінчення війни. Для Китаю російсько-українська війна є незручною.
- Через майже три роки після того, як коронавірус вперше виявили в Китаї, тепер він поширюється країною, як ніколи. Експерти прогнозують важкі місяці для її 1,4 мільярда людей.