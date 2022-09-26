Планирует ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию: что говорят у Зеленского

Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию. Через систему территориальной обороны были созданы необходимые резервы.

В россии продолжается мобилизация: повестки приходят даже мертвым, а живые пытаются сбежать. Между тем, Украина готова к большему количеству российских военных.

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Мы создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что многие не понимают, какая форма войны продолжается в Украине. Подоляк подчеркнул, что в Украине не так много потерь среди военных – по сравнению с россией. Стране-оккупанту безразлично, сколько военных погибает.

Россия нападает на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Подоляк добавил, что по состоянию на сентябрь 2022 года с карты полностью удалено более 1200 населенных пунктов – их уничтожили российские оккупанты.

Россияне бегут от мобилизации

В россии продолжается частичная мобилизация, которую уже даже граждане страны-оккупанта прозвали "могилизацией". В то же время, бороться за свою жизнь и свои права россияне традиционно не хотят. Пока границы еще не закрыли, колонны автомобилей едут на границу с Грузией. Из-за фантастического количества беглых уклонистов грузинские таможни работают в специальном режиме.

Кроме того, к границе с Грузией успело "подтянуться" и фсб на БРТрах.

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