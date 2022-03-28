Планируется насыщенная неделя, никто не скроет украинский интерес в кабинетах, – Зеленский

Владимир Зеленский подвел итоги 32 дня полномасштабной войны. Президент также рассказал о планах на начинающуюся неделю.

Глава государства подчеркнул, что никому не удастся скрыть украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках. Об этом он сообщил во время обращения вечером 27 марта, пишет 24 канал.

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В России переполох из-за интервью

Владимир Зеленский рассказал, что "сегодня тот день, когда снова и снова убеждаемся, насколько далеко от России". Президент отметил, как в Москве переполошились из-за его интервью российским журналистам.

Тем из них кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем ​​– российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично,

– сказал глава государства.

"Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими СМИ", – указал политик.

Владимир Зеленский объяснил, что подобная реакция свидетельствует о том, что Украина делает все правильно и заставляет врага нервничать. Ведь тот видит, что у его граждан возникает все больше вопросов о положении дел.

Максимальный контраст – украинские СМИ

Президент отметил, что максимальный контраст – разговор с любимыми украинскими телевизионщиками. Речь идет о зум-конференции из почти 500 наших СМИ, которые создают телемарафон "Единые новости".

Благодарным им. Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно основательно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записывал много вопросов и предложений – все обязательно проработаем,

– продолжил политик.

"Сегодня же поддержал глобальный марафон ради мира в Украине. Не только телевизионный. Еще в десятках городов по всему миру люди собрались в поддержку нашего государства, в поддержку свободы. Приятно!", – указал он.

Никто не скроет украинский интерес

Глава государства подчеркнул, что впечатляющее количество людей на площадях Европы, на других континентах – чрезвычайно важно. Поскольку люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат Украину.

Продолжу обращаться и в парламенты других стран. Неделя планируется очень насыщенной, с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках,

– заверил Владимир Зеленский.

"Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные уничтожают. Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера", – заметил политик.

Украинцы сопротивляются российским оккупантам

Президент поблагодарил наших людей в Херсоне, Каховке, Славутиче и других городах, которые сопротивляются оккупантам. Если россияне временно зашли в украинские города, значит только то, что им придется выйти.

И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с русскими войсками, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и изменниками не стали бы,

– указал глава государства.

Он пообещал, что работа над новыми санкциями против России продолжается. По его словам, ограничения нужно усиливать до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины.

Еще один раунд переговоров с Россией

Владимир Зеленский проинформировал, что предстоит новый раунд переговоров, потому что Украина ищет мира. Есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции – это неплохо, ждем результата.

Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве,

– подчеркнул президент.

ВСУ сдерживают врага и идут вперед

Глава государства сообщил, что Вооруженные Силы Украины сдерживают оккупантов, а на части направлений делают даже шаги вперед. Наши защитники – молодцы.

Храбрость, то, как мудро они ведут себя на поле боя – это так важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждого нашего защитника, каждую нашу защитницу. Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа,

– добавил Владимир Зеленский.

Присвоил Героя Украины 15 военным

Президент также подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим ВСУ, трем из них посмертно. Кроме этого, указ о награждении государственными наградами 142 воинов и 5 служащих УГО.

Подписывать такие указы – мне, скажу честно, большая честь для меня. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину,

– подытожил политик.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео