Планируют ли открывать границу для мужчин призывного возраста: объяснение Шмыгаля

С началом войны в Украине нашим мужчинам запретили уезжать за пределы государства. При этом есть список тех из мужчин, кто может это делать в отдельных случаях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, планируют ли снимать ограничения на выезд для мужчин. Ведь многие отправили семьи за границу и хотели бы навестить их или поехать на работу.

Читайте также Международные доноры собрали для Украины в Варшаве уже 6,5 миллиарда долларов

Во время военного положения снимать эти ограничения не планируется. Хотя на самом деле военные принимают решение. Я же считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине,

– сказал глава Кабмина.

По его словам, в начале войны была тенденция к возвращению украинских мужчин из-за границы.

Что будет с потоком людей после войны

Шмыгаль подчеркнул, что когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, в первые недели в Украину вернулись 200 тысяч мужчин с работы в Европе.

"Это тоже такой уникальный показатель, я думаю, что после войны все эти люди с замечательным международным опытом работы останутся в Украине. Поэтому здесь на самом деле еще есть вопрос, потеряем ли мы людей, или наоборот еще больше вернется отстраивать Украину", – пояснил Шмыгаль.

Он также призвал говорить об этом после войны, потому что такие вопросы нужно решать в будущем.

Украинские беженцы

В первые дни войны наши женщины и дети массово начали бежать в страны Европы, спасаясь от российской вооруженной агрессии и зверств. По подсчетам ООН на 1 мая 2022 года, наше государство покинули уже 5,5 миллиона человек. Ранее в организации прогнозировали, что из Украины уедут 8,3 миллиона человек. Теперь же тенденция говорит, что каждый месяц границы страны покидают все меньше людей.

Европейские страны гостеприимно принимают наших беженцев и предлагают разные упрощенные условия и программы для поиска жилья, работы, обучения и прочего. Например, для беженцев из Украины немецкие вузы упростили условия поступления.

Италия также стала одной из стран, которые открыли свои границы для беженцев из Украины. Недавно эта страна увеличила финансовую помощь Украине и поддержку беженцам.

Огромную поддержку и основной удар по беженцам из Украины взяла на себя Польша. Туда поехали и остановились больше всего людей. Также огромную помощь оказывает Словакия.

Вас может заинтересовать встреча премьера с министром обороны США: смотрите видео