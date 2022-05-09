Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи планують знімати обмеження на виїзд для чоловіків. Адже багато з них відправили родини за кордон і хотіли б їх відвідати чи поїхати на роботу.

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Під час воєнного стану знімати ці обмеження не планується. Хоча насправді військові приймають рішення. Я ж вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні,

– сказав глава Кабміну.

За його словами, на початку війни була тенденція до повернення українських чоловіків з -за кордону.

Що буде з потоком людей після війни

Шмигаль наголосив, що коли почалося повномасшабне вторгнення Росії в Україну, то в перші тижні до України повернулися 200 тисяч чоловіків з роботи в Європі.

"Це теж такий унікальний показник, я думаю, що після війни всі ці люди з чудовим міжнародним досвідом роботи залишаться в Україні. Тому тут насправді ще є питання, чи ми втратимо людей, чи навпаки ще більше повернеться відбудовувати Україну", – пояснив Шмигаль.

Він також закликав говорити про це після війни, бо такі питання треба вирішувати в майбутньому.

Українські біженці

У перші дні війни наші жінки та діти масово почали втікати до країн Європи, ховаючись від російської збройної агресії та звірств. За підрахунками ООН на 1 травня 2022 року, нашу державу покинули вже 5, 5 мільйона людей. Раніше в організації прогнозували, що з України виїдуть 8,3 мільйона людей. Тепер же тенденція каже, що кожного місяця межі країни покидає все менше людей.

Європейські країни гостинно приймають наших біженців і пропонують різні спрощені умови та програми для пошуку житла, роботи, навчання та іншого. Наприклад, для біженців з України німецькі ВНЗ спростили умови вступу.

Італія також стала однією з тих країн, які відкрили свої кордони для біженців з України. Нещодавно ця країна збільшила фінансову допомогу Україні та підтримку біженцям.

Величезну підтримку та основний "удар" щодо біженців з України взяла на себе Польща. Туди поїхали та зупинились чи не найбільше людей. Також велику допомогу надає Словаччина.

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