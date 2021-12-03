Планируют расширить список стран, куда можно путешествовать по ID-карте, – МВД

Украина ведет переговоры, чтобы расширить список стран, куда граждане смогут путешествовать по ID-карте. Пока такая возможность есть для поездок в Турцию и Грузию.

Соответствующее заявление сделал глава МВД Денис Монастырский. Это произошло 3 декабря во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

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МВД хочет расширить список стран, куда можно путешествовать с ID-картой

Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира – это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры для того, чтобы расширить список этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам,

– рассказал Монастырский.

Министр пояснил, что сейчас работают над тем, чтобы можно было одновременно получить:

паспорт гражданина Украины ID-картой;

а также загранпаспорт гражданина Украины.

Министр пояснил, что "каждый украинец с ID-картой получит больше возможностей, чем с паспортом-книжечкой".

Коротко об ID-карте