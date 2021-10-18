Плановая проверка: в Китае опровергли испытания гиперзвуковой ракеты

В Китае опровергли информацию якобы об испытаниях страной гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Это якобы была лишь плановая проверка космического корабля.

Новость о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, появилась у Financial Times. Соответствующую информацию опроверг представитель Министерства иностранных дел Китая Жао Лиджиан.

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По словам Лиджиана, провели плановое испытание для проверки различных типов технологий многоразового использования космических кораблей.

Это не была ракета, это был космический корабль. Это (тестирование – 24 канал) имеет большое значение для уменьшения затрат на использование космических кораблей,

– сказал представитель МИД Китая.

Он добавил, что новость про испытание Китаем способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты была неточной.

Что этому предшествовало

О том, что в августе 2021 года Китай испытал соответствующую гиперзвуковую ракету издание Financial Times сообщило со ссылкой на 5 информированных источников.

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Говорилось о том, что ракета якобы облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".