Пригожин заговорил о "новых победах": какие угрозы могут возникнуть от "Вагнера"

Никаких "новых побед" вагнеровцев не может быть в их ситуации. Очередное заявление Евгения Пригожина не что иное, как манипуляция, чтобы о нем говорили.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Впервые после неудачного мятежа объявился главный вагнеровец Евгений Пригожин. В своем аудиообращении он анонсировал, что россияне в скором времени станут свидетелями новых побед вагнеровцев.

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"На сегодняшний день, я думаю, что он имеет ограниченное влияние на происходящее. Пригожин не оправдал доверия многих, потому что имел шанс, повел этих людей и не воспользовался им. Поэтому я думаю, это заявление ради заявления, исключительно, чтобы привлечь внимание", – сказал Александр Мусиенко.

Вскоре руководителя ЧВК "Вагнера" Пригожин может заменить. Кто станет новым "топ-менеджером" этой компании пока сложно сказать, но кадровые изменения точно произойдут.

Александр Мусиенко прокомментировал заявление Пригожина по поводу "новых побед": смотрите видео

Интересное впереди

Уже четвертый день, как вагнеровцы по указанию Сергея Шойгу переписывают контракт с российским министерством обороны.

Я думаю, так или иначе, они войдут под подчинение министерства обороны, а дальше все будет зависеть от того, какую роль им выберет российское командование. Посмотрим, сейчас самое интересное разворачивается,

– отметил Мусиенко.

Также не стоит не считать, что значительное количество вагнеровцев все же может поехать в "дружескую" Африку. Там у них будет возможность переждать и побыть подальше от ФСБ.

Угроза есть, но к ней готовы

Как отметил Александр Мусиенко, угроза для Украины есть, но готовиться к ней начали не вчера. Если значительное количество вагнеровцев появится в Беларуси, есть вероятность того, что российское руководство может использовать их как элемент дестабилизации на фоне украинского контрнаступления.

Уже принимаются меры по еще более укреплению нашей границы с Беларусью, до этого у нас проходили учения, а до этого там уже проходили мероприятия по укреплению границы. Это постоянный процесс,

– подчеркнул Мусиенко.

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