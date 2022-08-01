Планы оккупантов по "референдуму" на Херсонщине останутся только в их больных головах, – Хлань

Наши защитники активно уничтожают врага в рамках освобождения временно оккупированных территорий. Позиции оккупантов в Херсонской области за последние две недели существенно ослабли.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он также отметил, что освобождение Херсонщины обязательно произойдет – это только вопрос времени.

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По словам Сергея Хланя, важнейшая задача сейчас – сорвать планы оккупантов относительно "референдума", о котором они мечтают. Но все останется в их секретных материалах, потому что у них не будет даже попытки, чтобы что-то реализовать.

Партизанское движение в Херсонской области никогда не спит, и каждый предатель или коллаборант – под прицелом. Поэтому, все планы оккупантов относительно проведения "референдума" останутся в их больных головах,

– говорит Хлань.

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