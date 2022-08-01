Планы оккупантов по "референдуму" на Херсонщине останутся только в их больных головах, – Хлань
Наши защитники активно уничтожают врага в рамках освобождения временно оккупированных территорий. Позиции оккупантов в Херсонской области за последние две недели существенно ослабли.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он также отметил, что освобождение Херсонщины обязательно произойдет – это только вопрос времени.
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По словам Сергея Хланя, важнейшая задача сейчас – сорвать планы оккупантов относительно "референдума", о котором они мечтают. Но все останется в их секретных материалах, потому что у них не будет даже попытки, чтобы что-то реализовать.
Партизанское движение в Херсонской области никогда не спит, и каждый предатель или коллаборант – под прицелом. Поэтому, все планы оккупантов относительно проведения "референдума" останутся в их больных головах,
– говорит Хлань.
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Важные события на Херсонщине – последнее
- Сопротивление украинцев на Херсонском направлении и меткие удары ВСУ по складам противника критические для оккупантов. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей москвы.
- Служба безопасности Украины продолжает выполнять свои задачи и разоблачает преступные действия оккупанта. Так, перехватила российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума по присоединению Херсонщины к россии.
- В оккупированном Скадовске вечером 31 июля прозвучали взрывы. Впоследствии официально заявили, что это был очередной прицельный удар, нанесенный Вооруженными Силами Украины.