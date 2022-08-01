Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТрО та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він також зазначив, що звільнення Херсонщини обов'язково відбудеться – це лише питання часу.
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За словами Сергія Хланя, надважливе завдання зараз – зірвати плани окупантів щодо "референдуму", про який вони мріють. Але все залишиться у їх таємних матеріалах, тому що у них не буде навіть спроби, аби щось реалізувати.
Партизанський рух на Херсонщині ніколи не спить і кожен зрадник чи колаборант – під прицілом. Тому, всі плани окупантів, щодо проведення "референдуму" залишаться у їх хворих головах,
– каже Хлань.
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Важливі події на Херсонщині – останнє
- Спротив українців на Херсонському напрямку та влучні удари ЗСУ по складах противника, є критичними для окупантів. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.
- Служба безпеки України продовжує виконувати свої завдання, й викриває злочині дії окупанта. Так, перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму щодо приєднання Херсонщини до росії.
- В окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи. Згодом офіційно заявили, що це був черговий прицільний удар, якого завдали Збройні Сили України.