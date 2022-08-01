Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТрО та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він також зазначив, що звільнення Херсонщини обов'язково відбудеться – це лише питання часу.

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За словами Сергія Хланя, надважливе завдання зараз – зірвати плани окупантів щодо "референдуму", про який вони мріють. Але все залишиться у їх таємних матеріалах, тому що у них не буде навіть спроби, аби щось реалізувати.

Партизанський рух на Херсонщині ніколи не спить і кожен зрадник чи колаборант – під прицілом. Тому, всі плани окупантів, щодо проведення "референдуму" залишаться у їх хворих головах,

– каже Хлань.

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