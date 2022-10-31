"Такие самостоятельно живут не долго": Фейгин прокомментировал политические планы Пригожина

Пригожин появился в медиа-пространстве не просто так. Самая главная его "крыша" – это сам Путин.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что в других аспектах, не все так гладко – у Пригожина конфликты с армией, конфликты с ФСБ.

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Говорить о том, что это самостоятельная фигура – не стоит, такие самостоятельные очень недолго живут,

– убежден Фейгин.

Что касается политических планов, то Марк Фейгин говорит, что Пригожин по натуре – игрок, не зря судимый за разбой. Но отнюдь не в аппаратной системе России.

"Лично я, не верю в удачную самостоятельную игру Пригожина в 2024 или в любом другом году. Пока жив Путин – живет и Пригожин, но как только не станет Путина, Пригожина уберут за 24 часа", – резюмирует Марк Фейгин.

Подробнее о политическом "будущем" Пригожина: смотрите видео разговоры с Марком Фейгиным



Пригожин и раскол Кремля

В последнее время внутри Кремля наблюдается раскол, который можно проследить и в действиях "повара Путина". Аналитики Института изучения войны отмечают, что Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера". Дело в том, что она совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающих из Кремля.

Российские телеграм-каналы, связанные с самим Пригожиным и ППК "Вагнер" уже начали жаловаться. Мол, региональные чиновники приостановили расширение укреплений "линии Вагнера". По словам Пригожина, тормозят процесс чиновники-бюрократы. Мол, такое поведение "прямо выступает против интересов населения". Более того, не защищает его от возможной угрозы.