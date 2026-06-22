Об этом сообщили в МИД Эстонии.

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Что известно о планах Путина?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил на Кильской конференции, на которой обсуждались вопросы европейской безопасности и сдерживания.

Цахкна в своей основной речи заявил, что Путин применяет две стратегии для раскола Запада – создание ложных надежд и нагнетание страха.

Министр отметил, что на протяжении многих лет Россия формировала у Запада ложные ожидания относительно прекращения своей агрессии, однако каждый раз после новых этапов – от войны против Грузии до аннексии Крыма и Минских соглашений – эти надежды не оправдывались.

Он также подчеркнул, что Кремль использует второй инструмент давления, а именно страх и угрозы эскалации. Цахкна призвал не поддаваться ни иллюзиям, ни запугиванию.

В некоторых кругах есть надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабом положении, возможно, удастся вовлечь её в диалог. На самом же деле Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твёрдо стоять рядом с Украиной,

– заявил министр.

Сможет ли Россия напасть на Европу?

В WSJ сообщили, что в европейских столицах растёт беспокойство из-за того, что Россия, оказавшись в тупике на фронте в Украине, может попытаться расширить конфликт за пределы украинской территории и усилить давление на Европу.

Владимир Путин может столкнуться со сложным выбором относительно дальнейшего ведения войны, поскольку ежемесячные потери российской армии составляют около 35 тысяч военных, что превышает нынешние возможности России.

Кроме того, несмотря на проблемы на фронте, российский диктатор продолжает заявлять о приближении победы, но признаков изменения стратегических целей Кремля в отношении Украины и Европы пока нет.