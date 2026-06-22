Про це повідомили в МЗС Естонії.

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Що відомо про плани Путіна?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна виступив на Кільській конференції, на якій було обговорено питань європейської безпеки та стримування.

Цахкна у своїй основній промові заявив, що Путін застосовує дві стратегії для розколу Заходу – створення хибних надій і нагнітання страху.

Міністр зазначив, що протягом багатьох років Росія формувала в Заходу хибні очікування щодо завершення своєї агресії, однак щоразу після нових етапів – від війни проти Грузії до анексії Криму та Мінських домовленостей – ці сподівання не справджувалися.

Він також наголосив, що Кремль використовує другий інструмент тиску, а саме страх і погрози ескалації. Цахкна закликав не піддаватися ні ілюзіям, ні залякуванню.

У деяких колах є надія, що оскільки Росія зараз перебуває у слабшому становищі, можливо, вдасться залучити її через діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти поруч з Україною,

– заявив міністр.

Чи зможе Росія напасти на Європу?

У WSJ повідомили, що в європейських столицях зростає занепокоєння через те, що Росія, опинившись у глухому куті на фронті в Україні, може спробувати розширити конфлікт за межі української території та посилити тиск на Європу.

Володимир Путін може зіткнутися зі складним вибором стосовно подальшого ведення війни, оскільки щомісячні втрати російської армії становлять близько 35 тисяч військових, що перевищує нинішні можливості Росії.

Також попри проблеми на фронті, російський диктатор продовжує заявляти про наближення перемоги, але ознак зміни стратегічних цілей Кремля стосовно України та Європи наразі немає.