Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о заявлении Зеленского?

Зеленский заявил, что целью Путина является восстановление влияния на постсоветском пространстве. По его словам, чем сильнее и независимее становятся бывшие страны СССР, тем сложнее Кремлю реализовать эти планы.

Президент подчеркнул, что ключевой страной для России остается Украина.

Он пояснил, что в случае успеха Москвы давление на другие государства постсоветского пространства значительно усилилось бы, а вклад Украины в их независимость хорошо осознают за рубежом.

Он хочет сломить нас. Если бы ему это удалось, то с другими странами постсоветского пространства было бы проще – при полном уважении ко всем странам,

– заявил Зеленский.

Зеленский предлагает Путину перемирие: что известно?

Президент Владимир Зеленский предлагает главе Кремля любые форматы прекращения огня, в частности перемирие в воздухе. Глава государства также готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.