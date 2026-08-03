Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно о заявлении Зеленского?
Зеленский заявил, что целью Путина является восстановление влияния на постсоветском пространстве. По его словам, чем сильнее и независимее становятся бывшие страны СССР, тем сложнее Кремлю реализовать эти планы.
Президент подчеркнул, что ключевой страной для России остается Украина.
Он пояснил, что в случае успеха Москвы давление на другие государства постсоветского пространства значительно усилилось бы, а вклад Украины в их независимость хорошо осознают за рубежом.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Он хочет сломить нас. Если бы ему это удалось, то с другими странами постсоветского пространства было бы проще – при полном уважении ко всем странам,
– заявил Зеленский.
Зеленский предлагает Путину перемирие: что известно?
Президент Владимир Зеленский предлагает главе Кремля любые форматы прекращения огня, в частности перемирие в воздухе. Глава государства также готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.