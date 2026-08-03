Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про заяву Зеленського?

Зеленський заявив, що метою Путіна є відновлення впливу на пострадянському просторі. За його словами, що сильнішими та незалежнішими є колишні країни СРСР, то важче Кремлю реалізувати ці плани.

Президент наголосив, що ключовою країною для Росії залишається Україна.

Він пояснив, що у разі успіху Москви тиск на інші держави пострадянського простору значно посилився б, а внесок України у їхню незалежність добре усвідомлюють за кордоном.

Він хоче зламати нас. Якщо б йому вдалося, то з іншими країнами пострадянського часу й простору було б легше – при повній повазі до всіх країн,

– заявив Зеленський.

Зеленський пропонує Путіну перемир'я: що відомо?

Президент Володимир Зеленський пропонує очільнику Кремля будь-які формати припинення вогню, зокрема перемир'я у повітрі. Глава держави також готовий до прямого діалогу з Володимиром Путіним.