Відповідну заяву під час розмови з журналістами зробив радник ОП Михайло Подоляк.

Які умови перемир'я Україна пропонує Росії?

Київ продовжує пропонувати різні формати припинення вогню, зокрема перемир'я в повітрі та в енергетичній сфері.

Також, за словами Подоляка, розглядається варіант заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, щоб створити умови для подальших "складних переговорів".

Він нагадав, що президент Зеленський неодноразово заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним для обговорення ключових питань, США, до слова, підтримують такі ініціативи.

Водночас Михайло Подоляк висловив переконання, що російський президент не демонструє готовності до компромісів чи сприйняття мирних пропозицій.

На його думку, російський лідер зациклений на власній ідеї, що, як він вважає, не дозволяє йому адекватно реагувати на аргументи та шукати шляхи до врегулювання конфлікту.

Ви чули його риторику, ви бачили його бляклі очі, тобто це ще раз підкреслює, що він відірваний від реальності,

– висловився Подоляк.

Радник ОП також вкотре підкреслив, що Україна та США будуть продовжувати робити пропозиції врегулювання війни, проте поки в Росії не буде наростати криза, – нічого, за його словами, не зміниться.

Слід додати, що останнім часом Вашингтон активізувався щодо заяв про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Днями про готовність США брати у цьому участь говорив Марко Рубіо.

До того ж, у другій половині серпня Україну можуть відвідати спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер. Очікується, що їхній візит збігатиметься із заходами до 35-ї річниці Незалежності України та відбудеться на тлі помітної зміни підходу Вашингтона до політики щодо Росії.