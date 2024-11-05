Я шокирован, – Андрющенко о планах России относительно оккупированного Мариуполя

Российские банки ВТБ и Сбербанк внедрили льготную ипотеку для россиян на приобретение жилья в новостройках Мариуполя. Это приводит к тому, что в городе растет количество российских граждан.

Об этом в разговоре с 24 Каналом поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что это происходит потому, что Мариуполь подпадает под льготное кредитование, которое компенсируется федеральным бюджетом России. Все остальные льготные программы закрыты.

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Приказ Пушилина по строительству в Мариуполе

Российский рынок недвижимости и ипотеки, как отметил Андрющенко, находится в глубокой стагнации – на грани тотального коллапса. Однако остается оккупированный Мариуполь, куда россияне продолжают приезжать. В городе увеличивается количество "муравейников", ведь каждую неделю россияне закладывают новое строительство, даже с переносом работ на 2025 год.

Работает банальная схема, которая действует согласно приказу Пушилина. Со следующего года те, кто начинают ипотечное строительство на территории оккупированной части Донецкой области, должны отдавать 10 – 20% от построенного жилья не в ипотеку, а это должно быть "компенсационное" жилье,

– рассказал Андрющенко.

Оккупационная власть заманивает россиян в Мариуполь

Все эти "схематозники", которые строят жилье от банков и которые питаются от российского бюджета, как отметил Андрющенко, стараются начать строительство до того, как начнет действовать приказ Пушилина. Из-за этого растет количество многоэтажек.

Я шокирован этим, никогда раньше такого строительства в городе не было. Оно вообще не присуще городу и не несет никакого смысла: ни архитектурного, ни исторического, ни экономического. Россияне лезут в Мариуполь и выкупают эти квартиры. Им здесь обещают новый рай на земле,

– рассказал Андрющенко.

Он пояснил, что на территории России банк ВТБ дает кредиты для ипотеки под 27%, в Мариуполе – под 2%. В России закрыты все программы финансирования. "Гарантированные" государством ипотечные кредиты остаются только на оккупированной территории, или, предположительно, на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, Сахалина, в Ямало-Ненецком округе. Поэтому россияне отдают предпочтение Мариуполю.

Количество россиян в Мариуполе может расти, но мест работы – нет

Если с начала ипотечных программ россиян в Мариуполе стало больше минимум на 20%, то в случае продолжения оккупации на следующий год и сохранения такого темпа строительства, их количество, по подсчетам Андрющенко, может увеличиться на 50 – 70 тысяч.

"Это уже будет не какая-то, условно говоря, Бурятия, это будет Санкт-Петербург, Москва или другие крупные города России. Однако непонятно, что они будут делать дальше. Потому что к этой ипотеке в комплекте идет работа, которую предлагают россиянам. На стройке зарплата 150 – 200 тысяч рублей. Потом они все отстроят, но ведь производства там не планируется", – заметил Андрющенко.

Советник городского головы подытожил, что у оккупационной власти цель – застраивать исторический центр Мариуполя. Если раньше, до оккупации, в городе были 1-этажные или 4-этажные дома, то теперь строят 9-этажные и выше.