Планы с Медведчуком и Януковичем – замыливание глаз: какова настоящая цель России
Сейчас по России продвигаются в инфополе кум Путина Виктор Медведчук и экспрезидент Виктор Янукович. Существует версия, что страна-агрессор не в состоянии вести наступательные действия на фронте и пытается создать на оккупированных территориях "другую Украину" во главе с Медведчуком или Януковичем.
Политолог Петр Олещук считает этот план нереалистичным. Об этом он рассказал 24 каналу. По его мнению, никто эту концепцию не будет претворять в жизнь.
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Он отметил, что выдвижение Россией на передний фланг Медведчука, Януковича, Царева и других "питекантропов" говорит о "серьезности" соответствующих планов.
Ни Медведчука, ни Януковича, который уже много лет не появляется на людях и неизвестно, жив ли он еще, ни других подобных деятелей, разумеется, никто не может видеть на каких-то достаточно серьезных должностях,
– подчеркнул политолог.
Он считает, что это может быть замыливанием глаз.
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Создание противоречивых версий
"Также россияне объявили аннексию оккупированных территорий. Это не какая-то другая Украина с их точки зрения, а территория России. И Путин очень этим гордится, постоянно повторяет, что Россия приросла", - подчеркнул Олещук.
По его словам, понятно, что они ни при каких обстоятельствах не будут это отыгрывать обратно.
Единственный способ отыграть это назад – освободить эти территории от российской оккупации. И этим Украина и будет заниматься,
– заметил он.
По его мнению, все эти планы и концепции, это отражение склонности России к дезинформации путем создания массы разнообразных противоречивых версий.
"Эта дезинформация может быть рассчитана в частности на Запад, мол, мы не хотим уничтожить Украину – у нас просто свой взгляд на нее. Таким образом они хотят скрыть свои настоящие планы", – считает Петр Олещук.
Последние новости о куме Путина Виктора Медведчука
- Журналисты нашли женщину, на которую окружение Виктора Медведчука записало части в нескольких киевских компаниях с активами на сотни миллионов гривен. Этим подставным лицом оказалась 62-летняя Ольга Куць из Львова и она сообщила, что "охотно лишится" активов предателей.
- Медведчук подал иск против ВРУ, в котором говорится о признании незаконным решения Верховной Рады о лишении его депутатских полномочий. Однако председатель ВРУ Руслан Стефанчук отметил, что увольнение депутатов-предателей происходило "совершенно законным способом".
- По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, Кремль в начале войны планировал "захватить Киев за три дня" и провести в оккупированной Украине выборы. Политтехнолог предположил, что по российскому сценарию Медведчук должен стать председателем Верховной Рады и автоматически исполнять обязанности президента.