Планы с Медведчуком и Януковичем – замыливание глаз: какова настоящая цель России

Сейчас по России продвигаются в инфополе кум Путина Виктор Медведчук и экспрезидент Виктор Янукович. Существует версия, что страна-агрессор не в состоянии вести наступательные действия на фронте и пытается создать на оккупированных территориях "другую Украину" во главе с Медведчуком или Януковичем.

Политолог Петр Олещук считает этот план нереалистичным. Об этом он рассказал 24 каналу. По его мнению, никто эту концепцию не будет претворять в жизнь.

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Он отметил, что выдвижение Россией на передний фланг Медведчука, Януковича, Царева и других "питекантропов" говорит о "серьезности" соответствующих планов.

Ни Медведчука, ни Януковича, который уже много лет не появляется на людях и неизвестно, жив ли он еще, ни других подобных деятелей, разумеется, никто не может видеть на каких-то достаточно серьезных должностях,

– подчеркнул политолог.

Он считает, что это может быть замыливанием глаз.

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Создание противоречивых версий

"Также россияне объявили аннексию оккупированных территорий. Это не какая-то другая Украина с их точки зрения, а территория России. И Путин очень этим гордится, постоянно повторяет, что Россия приросла", - подчеркнул Олещук.

По его словам, понятно, что они ни при каких обстоятельствах не будут это отыгрывать обратно.

Единственный способ отыграть это назад – освободить эти территории от российской оккупации. И этим Украина и будет заниматься,

– заметил он.

По его мнению, все эти планы и концепции, это отражение склонности России к дезинформации путем создания массы разнообразных противоречивых версий.

"Эта дезинформация может быть рассчитана в частности на Запад, мол, мы не хотим уничтожить Украину – у нас просто свой взгляд на нее. Таким образом они хотят скрыть свои настоящие планы", – считает Петр Олещук.

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