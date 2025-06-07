Россия хочет захватить полстраны до конца 2026 года: в ISW оценили реалистичность планов

Заместитель Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия планирует захватить всю Левобережную Украину, а также отрезать страну от Черного моря. Однако аналитики скептически относятся к этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какие планы России на Украину и почему они не станут действительностью

В общении с журналистами Павел Палиса заявил, что Россия стремится захватить всю Донецкую и Луганскую области до 1 сентября 2025 года и создать буферную зону вдоль северной украинско-российской границы до конца года.

Кроме этого, Москва намерена оккупировать всю левобережную часть Украины и захватить Одесскую и Николаевскую области до конца 2026 года, лишив Украину доступа к Черному морю.

Карта планов России, которую Палиса продемонстрировал союзникам / фото ISW

Аналитики Института изучения войны указывают, что россияне, вероятно, не смогут достичь своих заявленных целей на 2026 год, учитывая значительные потери в течение трех последних лет войны. Они считают, что оккупанты не способны на оперативный маневр на поле боя.

Например, согласно карте можно предположить, что до сентября враг планирует пробить крепостной пояс Константиновка-Краматорск-Славянск – ряд укрепленных городов, образующих основу оборонительных позиций Украины в Донецкой области, – со скоростью, которую российские войска никогда не демонстрировали во время полномасштабного вторжения.

В конце концов россиянам будет трудно оккупировать и остальную Херсонскую область до 2026 года, поскольку это потребует форсирования Днепра, захвата Херсона и дальнейшее продвижение к административным границам. С момента вывода российских войск из Херсона ни одна армия не имела успешных масштабных операций через Днепр.

Более того, чтобы выполнить план российским войскам придется до конца следующего года захватить 9 неоккупированных областных центров – Запорожье, Одессу, Николаев, Одессу, Днепр, Харьков, Сумы, Чернигов и Полтаву – с приблизительной довоенной численностью населения более 5,6 миллиона человек.

"Россия вряд ли захватит половину Украины, если международная коалиция будет продолжать поддерживать Украину", – указывают в ISW.