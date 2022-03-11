Планы захватить Николаев и продвинуться к Запорожью провалились: россияне перешли в оборону
11 марта 2022 , 12:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская армия разрушает планы российских захватчиков на юге Украины. ВСУ помешали захватить Николаев и продвинуться к Запорожью и Кривому Рогу.
Попытка продвинуться к Кривому Рогу – провалилась
В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты не смогли реализовать планы по установлению контроля над Николаевом.
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Также орде не удалось продвинуться в направлениях Запорожья и Кривого Рога.
Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне.
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