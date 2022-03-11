Спроба просунутися до Кривого Рогу – провалилася
У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти не змогли реалізувати плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом.
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Також орді не вдалося просунутися у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг.
Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони.
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