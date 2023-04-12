111 лет истории: как Пласт больше века воспитывает несокрушимых украинцев
Пласт 12 апреля отмечает свою 111 годовщину. Именно в этот день в 1912 году прозвучала первая Пластовая Присяга. Ее составил гурток Александра Тисовского. Состоялось историческое событие во Львове.
Первый съезд пластовых гуртков прошел уже в 1913 году. Кроме того, в этом году провели первый странствующий лагерь.
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Вот уже 111 лет Пласт – самая молодежная организация Украины – воспитывает несокрушимых украинок и украинцев. Вырастая они прославляют свое государство громкими победами и продолжают борьбу за свободу и будущее Украины.
Клянусь своей честью, что буду делать все, что в моих силах, чтобы быть верным Богу и Украине, помогать другим, жить по Пластовому Закону и слушаться пластового провода,
– говорится в присяге Пласта.
Ко Дню рождения Пласт запустил масштабный сбор
По случаю 111-го Дня рождения молодежная организация Пласт запустила сбор денег, чтобы провести 150 летних лагерей. Это позволит продолжить пластовую работу 5000 украинских детей. Они будут развиваться как личности, чтобы, повзрослев, позаботиться о развитии Украины.
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Пласт призывает поддержать и развитие будущих поколений и внести благотворительный вклад. Поддержать Пласт можно здесь.