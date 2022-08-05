К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира: сколько денег удалось собрать
Источник:телеграм Михаила Федорова
Михаил Федоров сообщил, что за 3 месяца к платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира. Удалось собрать более 166 миллионов долларов.
Министр цифровой трансформации Федоров заявил, что донаты поступают со всего мира. Самый маленький донат за 3 месяца – 2 цента, самый большой – 4088 долларов. За полученные деньги уже удалось приобрести первый вертолет.
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К команде послов UNITED24 в июле присоединились мировые знаменитости: трехкратный номинант на "Золотой глобус" Лиев Шрайбер, одна из известнейших групп современности Imagine Dragons, креативный директор популярнейшего модного дома Balenciaga Демна,
– заявил Федоров.
За деньги, полученные через платформу, закупили:
- мощные дроны-разведчики для ВСУ;
- медицинское оборудование для медиков;
- спасательный вертолет, предназначенный для эвакуации тяжелораненых героев.
Федоров рассказал, что только на Армию дронов в июле задонатили 755 миллионов гривен. Министр цифровой трансформации поблагодарил каждого, кто присоединился к проекту.
Кто из мировых звезд является послом UNITED24
UNITED24 – инициатива, которую основал президент Владимир Зеленский. Эта платформа предназначена для сбора денег в поддержку Украины.
В частности, к инициативе уже присоединились:
- Андрей Шевченко;
- Элина Свитолина;
- Лиев Шрайбер;
- Imagine Dragons;
- Демна Гвасалия.
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