Платформа Parimatch заявила о прекращении деятельности после санкций

Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции на ООО "Париматч". Впоследствии в компании заявили о приостановлении деятельности из-за этого решения.

В воскресенье, 12 марта, в Parimatch заявили, что приостанавливают деятельность из-за санкций СНБО. Вместе с тем, там пообещали, что отдадут деньги клиентам.

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Сайт заблокирован

Следует сказать, что Parimatch – это международная букмекерская контора, которая, в частности, организует азартные игры в интернете. Годами она осуществляла свою деятельность не только на территории Украины, но и России и в других государствах.

Операционная деятельность компании приостановлена. Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован,

– говорится в официальном сообщении Parimatch.

Кроме того, там указано какими будут следующие шаги компании, собственно, это:

возврат денег клиентам с балансов – сейчас компания находится в поиске легального механизма возврата средств; как заверили в пресс-службе, клиенты могут быть уверены, что все деньги сейчас в безопасности, хотя и заморожены;

– сейчас компания находится в поиске легального механизма возврата средств; как заверили в пресс-службе, клиенты могут быть уверены, что все деньги сейчас в безопасности, хотя и заморожены; приостановление всех партнерских контрактов – Parimatch ищет легальные механизмы погашения финансовых задолженностей за все предоставленные услуги;

– Parimatch ищет легальные механизмы погашения финансовых задолженностей за все предоставленные услуги; завершение трудовых отношений с коллективом компании – в организации констатировали, что осознают, что остановка всех операционных процессов компании сделает невозможным выполнение обязательств перед командой.

Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО "Париматч" за 2023 год составляет 485 миллионов гривен. Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации относительно санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения,

– заявили в букмекерской конторе.

Масштабные санкции от Зеленского

Напомним, что о решении Владимира Зеленского ввести в действие предложенные СНБО санкции против букмекерских компаний стало известно в субботу, 11 марта. В указе главы государства говорится об ограничениях в отношении 120 физических и 287 юридических лиц.

Кроме Parimatch, в подсанкционном списке есть такие конторы: "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Марафон", "БК" Олимп и другие.