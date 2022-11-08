Платить не придется: Кабмин отменяет налоги на ввоз генераторов и обогревателей
Правительство отменило налоги на импорт важных для отопительного сезона товаров. Речь идет о генераторах, трансформаторах, обогревателях и другом оборудовании.
Соответствующее постановление об отмене НДС и пошлины в Кабмине должно быть утверждено 8 ноября. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.
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Список товаров, на ввоз которых отменяют налоги
Премьер Денис Шмигаль отметил, что от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. В частности:
- газогенераторы,
- электрические двигатели и генераторы,
- электрогенераторные установки
- вращающиеся электрические преобразователи,
- трансформаторы,
- электрические аккумуляторы,
- электрические водонагреватели и обогреватели,
- некоторые другие товары для энергетики и тепла.
Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также уменьшить цены на соответствующую продукцию.
– подытожил Шмигаль.
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Сколько налогов за ввоз генераторов снимали раньше
Накануне в Государственной таможенной службе напомнили правила обложения генераторов при перемещении через таможенную границу нашего государства.
Согласно статье 374 Таможенного кодекса, генераторы, стоимостью до 500 евро и весом до 50 килограммов, которые перевозят транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения.
Если же товар превышает разрешенные нормы, но стоит меньше 10 000 евро, нужно заплатить:
- ввозная пошлина по ставке 10% от фактурной стоимости;
- НДС по ставке 20% от указанной в документах стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.
То есть если генератор стоил 700 евро, приходилось платить 64 евро налогов.
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