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PlayStation 5 получит долгожданную особенность

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Sony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 / Фото из свободных источников

Самой ожидаемой игровой приставкой в мире является Sony PlayStation 5. Ее официально представят публике уже в 2020 году на ежегодной конференции E3. О будущей новинке известно уже довольно много подробностей, в том числе, что она получит новый геймпад, который будет очень похожим на гаджет от Xbox One X.

Об этом сообщает akket.com.

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Сегодня, 1 июня 2018 года, инсайдеры поделились новыми данными об игровой консоли нового поколения. Как уверяют источники, близкие к разработчикам приставки PlayStation 5, компания Sony решила добавить в нее фантастическую особенность, о которой мечтали все. Речь идет о долгожданном бесплатном мультиплере. Геймерам не придется тратить деньги на то, чтобы иметь возможность играть вместе с другими людьми. Сейчас, если играть на PS4, необходима платная подписка PlayStation Plus.

Подобное решение руководство компании Sony приняло в связи с тем, что цены на игру для консолей увеличиваются ежегодно, а просить владельцев PlayStation 5 отдельно отдавать деньги еще и за мультиплеер – неправильно. Впрочем, денег японская корпорация точно не потеряет.

Также сообщается, что подписка PlayStation Plus в сервисе PSN получит множество нововведений, то есть она станет гораздо более интересной в глазах геймеров. Например, в ее рамках пользователям будут постоянно давать эксклюзивный контент для тех игр, которые у них уже есть. Это означает, что многие подключат ее по собственному желанию.

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Главный минус PlayStation 4 состоит именно в том, что за возможность играть по мультиплейеру нужно платить отдельно. Если конкурент PlayStation 5 от компании Microsoft сохранит платную службу Xbox Live для мультиплеера, то у японского продукта появится серьезное конкурентное преимущество.

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Теги: Техно Игры Гаджеты Sony
Источник: 24 Канал
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