Племянницу лидера Ирана арестовали: призвала мир разорвать связи с "кровавым режимом"

В Иране уже более двух месяцев продолжаются протесты, а репрессивные действия со стороны властей только подпитывают их. Фариде Морадхани, племянница верховного лидера Ирана, поддержала народные протесты в стране.

Она записала видео, где призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном. Брат девушки сообщил, что 23 ноября она была арестована.

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Призывала прекратить поддерживать "кровавый и детоубийственный режим" Ирана

Племянница лидера Ирана поддержала протесты в стране и записала видеообращение к иностранным правительствам. Она попросила немедленно разорвать связи с Тегераном из-за насильственного подавления мирных протестов.

Фариде Морадхани – правозащитница, племянница аятоллы Али Хаменеи, лидер Ирана. Дочь Али Техрани – иранского оппозиционера и религиозного деятеля.

Видео Фариде, где она выступает против "кровавого режима", особенно приобрела популярность среди иранцев после того, как стало известно, что девушку арестовали. Об этом рассказал ее брат Махмуд Морадхани.

Обращение племянницы лидера Ирана к иностранным правительствам: смотрите видео

Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они перестали поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов, не знает ни законов, ни правил, кроме силы и попыток удержаться у власти любыми методами.

– призывает девушка в видео.

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Беспорядки в Иране: что известно

Иранская "полиция морали" убила 22-летнюю Махсу Амини 17 сентября за "неправильно" одетый хиджаб. В разных городах страны начались масштабные протесты против произвола силовиков и властей.

Народные бунты против "кровавого режима" продолжаются уже более 2 месяцев. За это время погибли 450 протестующих, 63 из них – несовершеннолетние.

Более 18 тысяч человек были арестованы силовиками. Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на правозащитников.

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