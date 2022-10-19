Мама года: россиянка послала "в ж*пу" журналиста, который сообщил, что сын женщины в плену в Украине

Российские захватчики все чаще нарушают Женевские конвенции. К пленным применяют пытки. Наших воинов держат в ужасных условиях. Тем временем, Украина придерживается международных норм и позволяет пленным звонить родным. Впрочем, нередко их реакция неадекватна.

Так, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону матери пленного российского бойца Дениса Колесова. Однако женщина заявила, что все ложь. Более того, россиянка буквально послала журналиста.

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"Скажите кодовое слово, если мой сын в плену"

Россиянка пыталась отрицать, что сын в плену. Мол, за день до этого звонка с ним разговаривала. Любопытно, что такой ответ удивил и самого военнопленного. Он отметил, что такого быть не может.

Женщина потребовала, чтобы журналист сказал какое-то кодовое слово, если ее сын действительно в плену. Когда же получила отказ, начала распространять российскую пропаганду о якобы фашистах. Заявила, что Украина вроде бы "разводит" всех.

Сейчас в военкомат поеду и все узнаю, пошли ли вы в ж*опу,

– агрессивно сказала мать военнопленного.

Затем женщина выключила видео и вышла из чата. Кстати, пленный подтвердил, что это была его мама.

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Реакция русской матери на то, что сын в плену: смотрите видео с 41 минуты 10 секунды

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