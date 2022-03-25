В плен в ВСУ попала снайпер-монахиня, которая расстреливала украинских пленных

В плен попала известная сербская снайпер боевиков из ОРДЛО с позывным "Багира". Она еще в ноябре 2014 года поехала в Украину и присоединилась к рядам пророссийской организации "Оплот".

Сообщают, что снайпер согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее покинули на поле боя. Об этом со ссылкой на украинского волонтера Влада Иванова сообщают СМИ.

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По словам волонтера, раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ей оказали медицинскую помощь.

Снайпер уже давно находилась в розыске украинских военных / Фото DonPress

Снайпер унесла жизни около 40 человек

По информации украинских разведслужб, снайпер с 2014 года служит в составе подразделений "народной милиции ДНР".

На счету женщины немало загубленных жизней как украинских военных, так и мирных жителей, неугодных власти оккупированных районов Донбасса. Всего около 40 человек.

"Багиру" раненой бросили на поле боя

Волонтер также сообщил, что снайпер утверждает, что ее покинули на поле боя.

Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру,

– рассказала снайпер.

Напомним, 24 марта, Украина и Россия провели первый полноценный обмен военнопленными. Удалось вызволить 10 наших военных и еще 19 гражданских.

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