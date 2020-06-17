Нацполиция должна открыть уголовное производство против адвоката Гео Лероса Маси Найема, брата экс-нардепа Мустафы Найема. Ходатайство об этом подал брат главы Офиса Президента Денис Ермак. И его уже удовлетворил Шевченковский райсуд Киева.

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О событии сообщил сам Денис Ермак. Также он выложил копии постановления суда. Соответствующее его сообщение появилось в фейсбуке.

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Ермак обвиняет Маси Найема в заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Речь идет об истории, что он якобы получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение людей на определенные должности.

"Очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель – атака и давление на брата. Но если вы сказали А, говорите и Б. Предоставьте доказательства или отвечайте по закону за ложь", – подчеркнул Денис Ермак.

Он убеждает, что в его деле

не указаны никакие фактические обстоятельства , а они Найему должны быть известны,



, а они Найему должны быть известны, на известных и опубликованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что его брат Андрей Ермак может "способствовать" назначениям на какие-то должности,



на какие-то должности, ни одного человека, имя которого звучало на записях, так и не назначили на должность в госорганах.

Моя позиция была и остается однозначной! Я предоставил всю необходимую информацию всем следственным органам, в частности образцы своего голоса, и готов содействовать расследованию в дальнейшем. Но перед законом все равны. И если кто-то врет, то тоже должен отвечать,

– подытожил брат главы Офиса ОПУ.

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