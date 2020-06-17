"Пленки Ермака": полиция откроет дело против адвоката Маси Найема
Нацполиция должна открыть уголовное производство против адвоката Гео Лероса Маси Найема, брата экс-нардепа Мустафы Найема. Ходатайство об этом подал брат главы Офиса Президента Денис Ермак. И его уже удовлетворил Шевченковский райсуд Киева.
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О событии сообщил сам Денис Ермак. Также он выложил копии постановления суда. Соответствующее его сообщение появилось в фейсбуке.
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Ермак обвиняет Маси Найема в заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Речь идет об истории, что он якобы получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение людей на определенные должности.
"Очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель – атака и давление на брата. Но если вы сказали А, говорите и Б. Предоставьте доказательства или отвечайте по закону за ложь", – подчеркнул Денис Ермак.
Он убеждает, что в его деле
- не указаны никакие фактические обстоятельства, а они Найему должны быть известны,
- на известных и опубликованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что его брат Андрей Ермак может "способствовать" назначениям на какие-то должности,
- ни одного человека, имя которого звучало на записях, так и не назначили на должность в госорганах.
Моя позиция была и остается однозначной! Я предоставил всю необходимую информацию всем следственным органам, в частности образцы своего голоса, и готов содействовать расследованию в дальнейшем. Но перед законом все равны. И если кто-то врет, то тоже должен отвечать,
– подытожил брат главы Офиса ОПУ.
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Коротко о скандале с Денисом Ермаком
- 29 марта депутат из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсетях видео.
- На видео якобы брат Андрея Ермака, Денис, обсуждает назначение определенных лиц на те или иные государственные должности.
- За эти услуги фигурант видео якобы берет взятки.
- Денис Ермак впоследствии признал, что на обнародованных видео именно он, но там не было никаких нарушений закона.
- В САП говорят, что по этому поводу открыли уголовное производство – по заявлению Лероса.
- ГБР, между тем, открыло производство по заявлению Ермака, который обвинил Лероса в мошенничестве.
- СБУ, полиция и Офис генпрокурора также открыли производства против Лероса.