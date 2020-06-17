Нацполіція повинна відкрити кримінальне провадження проти адвоката Гео Лероса Масі Найєма, брата екснардепа Мустафи Найєма. Клопотання щодо цього подав брат очільника Офісу Президента Денис Єрмак. І його вже задовольнив Шевченківський райсуд Києва.

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Про подію повідомив сам Денис Єрмак. Також він виклав копії ухвали суду. Відповідний його допис з’явився у фейсбуці.

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Єрмак звинувачує Масі Найєма у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину. Мовиться про історію, що він нібито отримував якісь гроші і передавав їх братові Андрію за призначення людей на певні посади.

"Очевидно, що весь цей шум має тільки одну конкретну мету – атака та тиск на брата. Але якщо ви сказали А, говорить і Б. Надайте докази або відповідайте за законом за брехню", – наголосив Денис Єрмак.

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не вказано жодних фактичних обставин, а вони Найємові мали б бути відомими,

на відомих і оприлюднених раніше відеозаписах немає і згадки того, що його брат Андрій Єрмак може "сприяти" призначенням на якісь посади,

жодну людину, ім'я якої лунало на записах, так і не призначили на посаду в держорганах.

Моя позиція була та залишається однозначною! Я надав всю необхідну інформацію всім слідчим органам, зокрема зразки свого голосу, і є готовим сприяти розслідуванню надалі. Але перед законом усі – рівні. І якщо хтось бреше, то теж повинен відповідати,

– підсумував брат очільника Офісу ОПУ.

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