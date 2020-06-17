"Плівки Єрмака": поліція відкриє справу проти адвоката Масі Найєма
Нацполіція повинна відкрити кримінальне провадження проти адвоката Гео Лероса Масі Найєма, брата екснардепа Мустафи Найєма. Клопотання щодо цього подав брат очільника Офісу Президента Денис Єрмак. І його вже задовольнив Шевченківський райсуд Києва.
Суд зобов’язав поліцію відкрити справу проти Найєма: подробиці
Про подію повідомив сам Денис Єрмак. Також він виклав копії ухвали суду. Відповідний його допис з’явився у фейсбуці.
Зверніть увагу Я свого роду сигнал Зеленському, що не все в порядку, – Гео Лерос про корупційні скандали
Єрмак звинувачує Масі Найєма у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину. Мовиться про історію, що він нібито отримував якісь гроші і передавав їх братові Андрію за призначення людей на певні посади.
"Очевидно, що весь цей шум має тільки одну конкретну мету – атака та тиск на брата. Але якщо ви сказали А, говорить і Б. Надайте докази або відповідайте за законом за брехню", – наголосив Денис Єрмак.
Він переконує, що в його справі
- не вказано жодних фактичних обставин, а вони Найємові мали б бути відомими,
- на відомих і оприлюднених раніше відеозаписах немає і згадки того, що його брат Андрій Єрмак може "сприяти" призначенням на якісь посади,
- жодну людину, ім'я якої лунало на записах, так і не призначили на посаду в держорганах.
Моя позиція була та залишається однозначною! Я надав всю необхідну інформацію всім слідчим органам, зокрема зразки свого голосу, і є готовим сприяти розслідуванню надалі. Але перед законом усі – рівні. І якщо хтось бреше, то теж повинен відповідати,
– підсумував брат очільника Офісу ОПУ.
До теми НАБУ відкрило справу проти Андрія Єрмака через "плівки"
Коротко про скандал з Денисом Єрмаком
- 29 березня депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у соцмережах відео.
- На відео начебто брат Андрія Єрмака – Денис обговорює призначення певних осіб на ті чи інші державні посади.
- За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі.
- Денис Єрмак згодом визнав, що на оприлюднених відео саме він, але там не було жодних порушень закону.
- У САП кажуть, що з цього приводу розпочали кримінальне провадження – за заявою Лероса.
- ДБР, натомість, розпочало провадження за заявою Єрмака, який звинуватив Лероса у шахрайстві.
- СБУ, поліція та Офіс генпрокурора також розпочали провадження проти Лероса.