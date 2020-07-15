СБУ 14 июля задержала Дмитрия Штанько при получении 100 тысяч долларов взятки. Именно его называют вероятным автором скандальных "пленок Ермака". Жена Штанько Людмила Белевцова говорит, что недавно глава Офиса Президента выходил на связь с ее мужем и предлагал ему "найти общий язык, договориться".

Как Ермак вышел на Штанько и предлагал ему

Штанько задержали в одном из столичных ресторанов при получении взятки якобы за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества. Однако Людмила Белевцова в интервью "Бабелю" рассказала, что задержание ее мужа не стало неожиданностью.

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Я ожидала, что это произойдет – в течение последнего месяца Андрей Ермак выходил на связь и предлагал мужу найти общий язык, договориться... Прислали какую-то пешку, который предложил условия, но ему отказали. Но Дмитрий понимал, что это была подстава,

– рассказала Белевцова.

Она отметила, что председатель ОП выходил на ее мужа через человека, имя которого она пока не может назвать. Этот человек якобы предлагал Штанько оправдать Ермаков в деле с пленками.

"Они предлагали рассказать журналистам, что якобы Дима был с Ермаком заодно, что "пленки Ермака" – это разыгранный спектакль, а Ермаки на самом деле не виноваты. Я не могу вспомнить, чем именно они хотели это замаскировать. Дмитрию за это они предлагали не деньги, а пойти к ним в команду, в политику и сказать, что они вместе это сделали (придумали операцию с пленками)", – сказала женщина.

Белевцова добавила, что была в кафе, где задержали ее мужа. Однако женщина утверждает, что Штанько никакой взятки не брал, его подставляют, а дело полностью заказное. Также Людмила говорит о свидетеле, который может доказать, что ее муж "никакие деньги брать не собирался".

По словам жены Штанько, ее мужа пытаются уничтожить в политической плоскости. На замечание журналистки, что Дмитрий Штанько не политик, она ответила: "В сложившейся ситуации, Ермаку надо или самому уйти, или продемонстрировать, что Дмитрий, который его разоблачает – преступник".

Кто такой Дмитрий Штанько? Вероятный автор "пленок Ермака". Штанько засветил свою личность и рассказал о причастности к пленкам журналистам Bihus.info. Он отметил, что с главой Офиса Президента Андреем Ермаком не знаком, знает только его брата – Дениса. По просьбе последнего Штанько якобы искал кандидатов на различные государственные должности.

Впоследствии они вместе с Сергеем Шумским обвинили Ермака в коррупции и заявили, что чиновник получал деньги от людей, которые надеялись занять государственные должности. Оба Ермаки обвинения отрицают.

Задержание Штанько: главное

Сотрудники СБУ 14 июля задержали по подозрению в мошенничестве Дмитрия Штанько. Он якобы получил вознаграждение за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества.

Кроме Штанько, взятку якобы принимал еще один киевлянин. Они вместе подстрекали представителя иностранной компании во взятке руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы, а также судье.

СБУ начала по этому делу 2 производства: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой; предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

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Дело "пленок Ермака": коротко