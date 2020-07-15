СБУ 14 липня затримала Дмитра Штанька при отриманні 100 тисяч доларів хабаря. Саме його називають ймовірним автором скандальних "плівок Єрмака". Дружина Штанька Людмила Белевцова каже, що нещодавно голова Офісу Президента виходив на звʼязок з її чоловіком і пропонував йому "знайти спільну мову, домовитись".

Як Єрмак вийшов на Штанька і що пропонував йому

Штанька затримали в одному зі столичних ресторанів при отриманні хабаря нібито за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. Однак Людмила Белевцова в інтерв'ю "Бабелю" розповіла, що затримання її чоловіка не стало несподіванкою.

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Я очікувала, що це станеться – протягом останнього місяця Андрій Єрмак виходив на звʼязок і пропонував чоловікові знайти спільну мову, домовитись... Прислали якогось пішака, який запропонував умови, але йому відмовили. Але Дмитро розумів, що це була підстава,

– розповіла Белевцова.

Вона зауважила, що голова ОП виходив на її чоловіка через людину, ім'я якої вона поки не може назвати. Ця людина нібито пропонувала Штаньку виправдати Єрмаків у справі з плівками.

"Вони пропонували розповісти журналістам, що начебто Діма був з Єрмаками заодно, що "плівки Єрмака" – це розіграна вистава, а Єрмаки насправді не винуваті. Я не можу згадати, чим саме вони хотіли це замаскувати. Дмитру за це вони пропонували не гроші, а піти до них у команду, в політику і сказати, що вони разом це зробили (придумали операцію з плівками)", – сказала жінка.

Белевцова додала, що була в кафе, де затримали її чоловіка. Однак жінка переконує, що Штанько ніякого хабаря не брав, його підставляють, а справа повністю є замовною. Також Людмила каже про свідка, який може довести, що її чоловік "ніякі гроші брати не збирався".

За словами дружини Штанька, її чоловіка намагаються знищити в політичній площині. На зауваження журналістки, що Дмитро Штанько не є політиком, вона відповіла: "У ситуації, яка склалася, Єрмаку треба або самому піти, або продемонструвати, що Дмитро, який його викриває – злочинець".

Хто такий Дмитро Штанько? Ймовірний автор "плівок Єрмака". Штанько засвітив свою особу і розповів про причетність до плівок журналістам Bihus.info. Він зазначив, що з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса. На прохання останнього Штанько нібито шукав кандидатів на різні державні посади.

Згодом він разом з Сергієм Шумським звинуватили Єрмака в корупції та заявили, що чиновник отримував гроші від людей, які сподівалися обійняти державні посади. Обидва Єрмаки звинувачення заперечують.

Затримання Штанька: головне

​Співробітники СБУ 14 липня затримали за підозрою у шахрайстві Дмитра Штанька. Він нібито отримав винагороду за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Окрім Штанька, хабар нібито брав ще один киянин. Вони разом підбурювали представника іноземної компанії до хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби, а також судді.

СБУ почала за цією справою 2 провадження: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою; та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

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Справа "плівок Єрмака": коротко