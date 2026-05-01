В новых "пленках Миндича" всплыла информация о том, как бизнесмен Веселый получил "Карпатнефтехим"

Новые записи так называемых "пленок Миндича" проливают свет на возможные схемы установления контроля над стратегическим предприятием "Карпатнефтехим". В разговорах фигурируют бизнесмен Василий Веселый и Александр Цукерман, которых связывают с энергетическими схемами.

Опубликованные материалы вызывают новые вопросы по приватизации, влияния и роли государственных институтов. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Что было на пленках?

Во второй части расследования журналистов обнародованы новые фрагменты так называемых "пленок Миндича", на которых зафиксированы разговоры,, которые могут свидетельствовать о попытках установления контроля над одним из крупнейших нефтехимических предприятий Украины – "Карпатнефтехим".

В записях фигурирует бизнесмен Василий Веселый, который обсуждает с Александром Цукерманом возможные механизмы влияния на предприятие и его совладельцев.

Мне теперь, а теперь мне надо "Карпатнефтехим", смотрите. Шура, вот я хочу, чтобы мне опонировали по Карпатам юристы. Опонировали. То что я расскажу, как я все это вижу,

– сказал Веселый на записи.

В дальнейших фрагментах разговора Веселый описывает агрессивную стратегию возвращения контроля и финансовых ресурсов.

"Вот, я вам серьёзно говорю, сейчас время их так перепечь двух, шо ну его на. И я знаю механизм как это сделает. И они мне опять вернутся. Мы вернемся в 7,5 которые были на компанию миллионов там. Мы ко всему вернемся. Потому что, все что мне наобещали – на данный момент, еще не сделали!" – говорил он.

Из контекста разговора следует, что другие совладельцы предприятия сопротивляются, тогда как Веселый обсуждает варианты давления и юридических действий для достижения контроля.

"У нас вся цена завода три миллиона по экспертному заключению, который сделали здесь. Мы его заказывали, участники заказали его. То оно стоит больше потому что, минус 30 миллионов кредитов, военное положение, и они учли. У нас было учтено в экспертной оценке кипрская компания на которую... Которая... Которой завод должен 840 миллионов долларов. Так пусть идут, бабки выведут. еь, и нам, по, как. Только надо красиво выйти, бл. Вот и пусть и еб*ся все вместе, бл. (неразборчиво). Не, тогда догнать их, бль, и заставить делать то, что надо делать. И оно действует", – говорил Веселый.

Что известно о предприятии?

История вокруг "Карпатнефтехима" началась с ареста активов предприятия. Суд наложил ограничения на корпоративные права и недвижимость, после чего актив должен был быть передан в управление АРМА.

Однако агентство заявило о невозможности найти управляющего из-за процессуальных ошибок. В итоге за более чем год актив так и не передали в управление, а впоследствии суд вообще отменил арест предприятия. После этого совладельцем компании стал брат бизнесмена – Андрей Веселый.

"Карпатнефтехим" является крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины, расположенным в Калуше Ивано-Франковской области. Завод специализируется на производстве полиэтилена, поливинилхлорида, каустической соды и другой химической продукции, используемой в строительстве, энергетике и промышленности.

До национализации актив находился под контролем структур, связанных с российским бизнесом, а его работа неоднократно останавливалась из-за экономических и политических факторов.

По данным журналистов, официальные доходы Андрей Веселый за многие годы выглядят несоизмеримыми с возможностью приобретения доли в крупном промышленном предприятии. В то же время сам Василий Веселый ранее отрицал наличие влиятельных связей и утверждал, что его брат приобрел долю в бизнесе за собственные средства.

Александр Цукерман, который фигурирует в записях, по версии следствия, является соорганизатором схем в сфере энергетики, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем. Обнародованные записи могут свидетельствовать о более широкой сети влияния на стратегические активы и финансовые потоки в энергетическом секторе.

