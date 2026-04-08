Петер Сийярто обсуждал с главой МИД России Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что все обнародованные данные - это лишь вмешательство иностранной разведки в парламентские выборы в Венгрии.

По словам политика, некоторые спецслужбы якобы вмешиваются в венгерские выборы в "очень агрессивной форме". Об этом сообщил Петер Сийярто в соцсети.

Как Сийярто прокомментировал слитые телефонные разговоры?

Сийярто заявил, что журналисты и разведка снова публикуют телефонные разговоры. По его словам, последнее раскрытие представило 4 основных вывода:

Венгрия твердо выступает за мир и полностью поддерживает все мирные усилия;

мы решительно защищаем венгров Закарпатья, чьи права постоянно нарушает Украина в течение последних десяти лет;

мы боремся за доступ к дешевой российской нефти и газу, поскольку без них стоимость коммунальных услуг в Венгрии растет;

мы считаем политику Брюсселя в отношении войны чрезвычайно опасной, поскольку она рискует втянуть Европу в конфликт.

После опубликованного сообщения Сийярто цинично поблагодарил за такое "большое раскрытие".

Что еще известно о "пленках Сийярто"?