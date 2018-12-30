Пленники Кремля получили письма от украинцев

Политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных, друзей и простых украинцев в СИЗО России.

Об этом сообщила Ирина Геращенко у себя в Facebook.

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Она отметила, что письма – електронные. Также они прошли цензуру и вручены адресатам 29 декабря.

Правда, электронные письма не доставлены трем нашим морякам, которых до сих пор удерживают в "Матросской тишине". Оттуда пришло следующее: Задерживается в связи со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения,

– написала Геращенко.

Напомним, что 28 декабря появилась информация о новом письме от политзаключенного Олега Сенцова, в котором рассказал об условиях в колонии в России. Он отметил, что может пользоваться телефоном раз в месяц, а газеты он получает с месячным опозданием. Олег также поблагодарил за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами в инстанции.