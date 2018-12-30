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      Пленники Кремля получили письма от украинцев

      22 Читати новину українською
      Украинские политзаключенные получили письма от украинцев
      Украинские политзаключенные получили письма от украинцев / Фото из открытых источников

      Политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных, друзей и простых украинцев в СИЗО России.

      Об этом сообщила Ирина Геращенко у себя в Facebook.

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      Она отметила, что письма – електронные. Также они прошли цензуру и вручены адресатам 29 декабря.

      Правда, электронные письма не доставлены трем нашим морякам, которых до сих пор удерживают в "Матросской тишине". Оттуда пришло следующее: Задерживается в связи со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения,
      – написала Геращенко.

      Напомним, что 28 декабря появилась информация о новом письме от политзаключенного Олега Сенцова, в котором рассказал об условиях в колонии в России. Он отметил, что может пользоваться телефоном раз в месяц, а газеты он получает с месячным опозданием. Олег также поблагодарил за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами в инстанции.

      Теги: Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Новости Украины СІЗО Заложники
      Источник: 24 Канал
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