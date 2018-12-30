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      Бранці Кремля отримали листи від українців

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      Українські політв'язні отримали листи від українців
      Українські політв'язні отримали листи від українців / Фото з відкритих джерел

      Політв'язні Олег Сенцов, Микола Карпюк і Ігор Кияшко отримали листи від рідних, друзів і простих українців у СІЗО Росії.

      Про це повідомила Ірина Геращенко у себе в Facebook.

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      Вона зазначила, що листи – електронні. Також вони пройшли цензуру і вручені адресатам 29 грудня.

      Щоправда, електронні листи не доставлені трьом нашим морякам, яких досі утримують в "Матроській тиші". Звідти прийшло наступне: Затримується у зв'язку зі слідчими діями або з причин, пов'язаних з внутрішнім розпорядком установи,
      – написала Геращенко.

      Нагадаємо, що 28 грудня з'явилась інформація про новий лист від політв'язня Олега Сенцова, в якому розповів про умови у колонії в Росії. Він зазначив, що може користуватися телефоном раз на місяць, а газети він отримує із місячним запізненням. Олег також подякував за посилку, яку йому вручили через місяць затримки після того, як ми звернулися зі скаргами до інстанцій.

      Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Новини Росії Заручники СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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