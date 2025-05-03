Пленные из Африки: украинские военные захватили граждан Того, которые воевали на стороне России

В республике Того заявили, что граждан этой страны взяли в плен во время их участия в войне против Украины. Там утверждают, что это были молодые студенты, которых обманули.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Того.

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Что известно о пленных из Того

В республике заявили, что большинство пленных – это молодые студенты.

Согласно собранной информации, большинство этих граждан, в частности молодые студенты, покинули Того под видом якобы стипендий, предлагаемых структурами, которые утверждают, что базируются в России,

– говорится в сообщении.

Министерство призвало своих граждан быть чрезвычайно бдительными к предложениям учиться за рубежом. Там сейчас сотрудничают с "с определенными дипломатическими партнерами, чтобы пролить свет на эту ситуацию".

Официальных подтверждений этой информации от украинской стороны не было.

Напомним, что это не первый случай, когда Россия отправляет на войну разные нации мира, в частности жителей Западной Африки. В феврале этого года украинские защитники взяли в плен африканца, который воевал на стороне оккупантов. Он также утверждал, что приехал на обучение, но его мобилизовали.

В апреле Вооруженные Силы взяли в плен наемника из Сенегала. Он также учился в России, где ему предложили пойти на фронт, чтобы заработать денег.