Пленные китайцы рассказали, что россияне использовали химическое оружие: они тоже пострадали

Граждане Китая, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины, заявили об использовании российскими войсками химического оружия. Они сами пострадали от него.

Россияне применили химическое оружие в момент, когда одного из китайцев брали в плен. Об этом сообщает 24 Канал на основе брифинга пленных граждан Китая с журналистами.

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Россияне применяют химическое оружие на фронте

Китаец, по имени Ван Гуанцзюнь, рассказал, что ядовитые вещества были применены именно в тот момент, когда его взяли в плен украинские военные. По его словам, в блиндаже внезапно дышать стало невозможно, и он начал терять сознание. Также он пожаловался на ухудшение зрения, которое продолжается до сих пор.

Пленные также рассказали, что украинских военных не убивали, а также слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.

Напомним, пленные китайцы рассказали, что россияне скрыли, что им придется воевать. Ван Гуанцзюню они предложили работу строителем. И, собственно, не рассказывали, какие условия контракта.

Общались они с помощью жестов, а зарплатную карточку ему хоть и выдали, но пользоваться он ею не мог, более того россияне покупали за его деньги топливо и павербанки на нужды войны.